Чи вірять українці, що ЗСУ вдасться вийти на кордони 1991 року: приголомшливі результати опитування

У порівнянні із квітнем 2022 року впевненість українців у перемозі знизалася на 9%.

88% українців вірять у перемогу у війні із Росією, однак менше половина впевнена, що вдасться повернутися до кордонів 1991 року.

Про це йдеться у опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося у лютому 2024.

В респондентів запитали, чи вірять вони, що Україна переможе у війні. 88% опитаних відповіли, що так (складається з об’єднаних відповідей "Однозначно так" і "Скоріше так" - ред.)

У порівнянні із квітнем 2022 року ця впевненість знизалася на 9%.

Якщо брати у розрізі регіонів, то відсотки майже однакові. Зокрема, західні області - 59%, південь - 58%, центр - також 58%, схід - 55%. Щодо вікової групи, то у перемозі України найбільше впевнені 51+ (65%).

На запитання, якими будуть межі України у результаті закінчення війни, то лише 45% респондентів відповіли, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році. 16% вірять, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року). Однак така ж кількість людей вважає, що Україна втратить нові території.

Довідка:

Соцопитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) від 17 до 21 лютого 2024 року за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2,000 жителів України віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки біженців планують повернутися до України.

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