Чи вистачить армії РФ ресурсів для масштабних атак на Запорізькому напрямку: військовий дав відповідь

Росія зараз дійсно ослаблена, але Україна теж виснажена, теж зазнає втрат і в техніці, і в людях, саме тому РФ і може десь просуватися.

Російські загарбники для посилення тиску на Запорізькому напрямку перекидають резерви з тимчасово окупованого Криму. Однак ресурсів атакувати по всій лінії фронту в армії РФ не вистачає. Противник виснажений.

Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов в ефірі телеканалу FREEДОМ сьогодні, 12 грудня.

“Ми бачимо зараз, що з Росії все, що можуть перекинути, спрямовують на Курахівський напрямок і в Курську область, решта справляються своїми резервами. Для посилення штурмів і тиску на Запорізькому напрямку вони кидають усе, що можуть, із Криму. Але ресурсів наступати скрізь у них, безумовно, не вистачає. Окупанти досить вимотані”, — сказав спікер.

За словами Сазонова, три місяці поспіль росіяни набирають десь 21 тисячу осіб на місяць — і мобілізованих, і контрактників. А за листопад Сили оборони України “відмінусували” 45 тисяч особового складу.

“Вони вже техніку беруть на кіностудії “Мосфільм”. Тобто всього не вистачає — ресурсів, особового складу. І вони змушені зосереджуватися на кількох напрямках. Тому, якщо вони змінюватимуть пріоритети, а це не виключено, то їм доведеться десь знімати людей, десь послаблювати тиск, щоб перекидати на інші (напрямки — ред.)”, — зазначив гість ефіру.

На думку Сазонова, Росія зараз дійсно ослаблена.

“Ми їх вимотали, ми їх здорово дуже порвали за цей час. Якщо десь відступаємо, то з боєм, максимально викошуємо їхні ряди. Але Україна теж виснажена, теж зазнає втрат і в техніці, і в людях. Власне, тому Росія може десь просуватися, тому що ми теж вимотані, не залізні”, — резюмував військовослужбовець.

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