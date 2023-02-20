Чи вистачить резервів у росіян, щоб захопити Луганщину: прогноз ISW

Окупантам не вистачає вільних резервів, щоб збільшити масштаб або інтенсивність атак в Луганській області.

Російські сухопутні війська діють в межах звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", – йдеться у звіті.

Загарбники все ж можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в запасі. Однак залучення цих резервів у Луганській області навряд значно змінить перебіг триваючого наступу, зазначають аналітики.

"Російський наступ триватиме ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", – зазначили аналітики.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу Кремінної загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ.

Очільник ОВА Сергій Гайдай заявляв, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що повторний наступ Росії на Україну триває вже щонайменше півтора тижня. На його думку, російські військові хочуть пройтися адміністративними кордонами Харківської та Донецької областей із півночі і, відповідно, Донецької та Дніпропетровської областей із півдня.

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

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