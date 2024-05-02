Чи вистачить росіянам для наступу 25 тисяч солдатів в районі Часового Яру і звідки вони візьмуть резерви: експерт дав відповідь

Росії не вистачить для наступу 25 тисяч солдатів в районі Часового Яру на Донеччині. Така кількість російських вояків може лише створити умови для більш потужного наступу.

Про це в ефірі телемарафону заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Цього недостатньо (25 тисяч солдатів – ред.). Це кількість, яка може створити умови для більш потужного наступу, але не для самого більш потужного наступу. Тобто каталізація наступальних дій ще попереду", – сказав експерт.

Російське командування буде підсилювати цих 25 тисяч вояків так само, як воно робило біля Авдіївки, де підсилювали ударне угруповання, наприклад, силами 2-ї та 41-ї загальновійськових армій зі складу групи військ "Центр".

"Вони використовували там найбільш боєздатні окремі мотострілецькі бригади... Отже вони будуть брати ресурс скоріш за все з південного угрупування, група військ "Дніпро", а також група військ "Схід". Саме звідти буде передислоковано підрозділи для підсилення подальших бойових дій на сході", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, окупанти активно застосовують "банзай-штурми" біля Часового Яру.

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