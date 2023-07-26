Чи вистачить США зброї для власної оборони і для допомоги Україні – у Пентагоні відповіли

Міноборони США розповіло, чи має достатньо зброї для підтримки України у війні.

США мають достатньо озброєння для забезпечення власних потреб і для надання військової допомоги Україні, яка бореться проти агресії РФ.

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Ми проводимо зустрічі, де наші служби можуть висловити свою думку щодо того, що вони мають, а потім, звичайно, секретар та головуючий ведуть розмови з президентом, з Білим домом про те, що нам потрібно надати Україні", - сказала вона.

За словами заступниці речника Міноборони, "одна з речей, яку продовжує повторювати президент та продовжує повторювати держсекретар, – це те, що ми з Україною на довгострокову перспективу".

Нагадаємо, 25 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США.

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