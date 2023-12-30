Чи вистачить у Росії ракет на регулярні масовані удари по Україні: відповідь аналітиків

Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи виробництва не дозволяють РФ завдавати по Україні регулярних масованих ударів ракетами. Однак загарбники можуть послідовніше атакувати Україну ударними дронами типу Shahed.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять статистику виготовлення Росією нових ракет, яку 6 листопада озвучив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, дев'ять крилатих ракет Х-32 та чотири аеробалістичні ракети "Кинджал".

У листопаді росіяни мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а за серпень-листопад ця кількість зросла до 285 одиниць.

"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські Збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару, агресор випустив по Україні п'ять ракет "Кинджал" - саме стільки систем цього типу РФ виготовляє щомісячно", - йдеться у повідомленні.

За даними ISW, Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники Shahed-136/131. Але лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після місячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників. А до вересня 2025 року загалом планує виготовити шість тисяч таких дронів.

"Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть наносити більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи", - зазначили експерти.

Нагадаємо:

російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові, на Сумщині та Черкащині є постраждалі — за даними МВС на вечір 29 грудня загалом загинуло щонайменше 30 людей, понад 160 дістали поранення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

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