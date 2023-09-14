Чи вистачить Україні особового складу, щоб здобути перемогу: експерт пояснив

За його словами, якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну.

В Україні вистачить людського військового потенціалу для того, аби здобути перемогу у війні, яку розв’язала РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

“Ключова місія, яка реалізовується українським Генштабом серед трьох таких - збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Відповідь очевидна – якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну. Інші дві місії – це знищення ворожого потенціалу, визволення наших територій. Те, що зараз відбуваються планові заходи в рамках мобілізації – це природній процес. Через інтенсивність бойових дій Україна несе втрати, хоч вони і незрівняно менші, ніж у ворога”, - наголосив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що для росіян поки не існує стоп-цифри втрат особового складу, але є інша чутлива втрата.

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