Чи вистачить Україні західних танків і коли вони потраплять на фронт: аналіз NYT

Західні союзники пообіцяли надіслати щонайменше 105 танків: набагато менше, ніж потрібно Україні, і можуть пройти місяці, перш ніж вони вступлять у бій.

У статті The New York Times проаналізували, чи вистачить Україні західних танків.

Українські війська ще мають бути навчені користуватися потужною західною бойовою машиною, і перекинути їх у зону конфлікту – завдання далеко не з легких, вважають журналісти.

На думку NYT, обіцяні Берліном і Вашингтоном танки будуть поставлені щонайменше навесні або влітку — невчасно, щоб допомогти Україні захистися поблизу Бахмута.

Які країни дають західні танки і скільки?

Найбільша партія танків надходить від США — 31 M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. Abrams — одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, технологія для її частин і, як правило, спеціальне паливо.

У середу американські офіційні особи заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams зможе бути доставлений. Інші експерти сказали, що це може зайняти взагалі щонайменше рік.

Британія, Німеччина та Польща зобов’язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує поставку своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобиться три-чотири місяці, щоб відправити свої танки Leopard 2.

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Польща повідомила, що вже готова відправити в Україну власні танки Leopard 2. Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія заявила, що може надіслати ще вісім. Інші обіцянки передати Leopard 2 — але без уточнення кількості — зробили Іспанія, Фінляндія та Нідерланди.

А Франція розглядає можливість надання Україні своїх бойових танків Leclerc, проте їхня кількість не уточнюється.

У виданні також згадали заяву Данії про готовність надіслати 20 швейцарських БТР Piranha в Україну, як тільки уряд у Берні погодиться, що вони можуть бути реекспортовані. Проте цю техніку вже отримала Молдова.

Загалом Україна може отримати понад 100 західних танків.

Чи цього достатньо?

NYT згадало про заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який казав, що для контрнаступу йому потрібно 300 танків.

Зазначається, що європейські військові мають щонайменше 2000 танків Leopard 2 — і сотні інших видів західних бойових танків. Росіяни також досі мають тисячі танків.

"Захід ніколи не зрівняє ці цифри один-на-один. Але, враховуючи якісну перевагу Leopard чи Abrams над навіть найсучаснішим російським танком, якби Захід міг поставити від 500 до 1000 танків, це мало б величезне значення для українців", — каже військовий історик з Корнельського університету (США) Девід Силбі.

Скільки треба часу ЗСУ на навчання

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Експерти заперечують заяви — переважно Сполучених Штатів — про те, що на навчання українських військ використовувати танки можуть знадобитися місяці. Вони зазначають, що українські військові, обрані для екіпажу, вже пройшли підготовку на танках радянських часів. Таким чином, щоб навчитися керувати танками Leopard 2, які працюють на дизельному паливі та легші в експлуатації, ніж M1 Abrams, може знадобитися лише три-чотири тижні.

Набагато складніший процес для M1 Abrams. Він передбачає навчання не тільки експлуатацію танків, але й їх обслуговування.

Чи вистачить їм боєприпасів?

Брак боєприпасів стало проблемою для українських військ майже від початку війни. Трофейні російські танки були важливим проміжним засобом для України, але, за словами українських військових, запчастини для них часто важко придбати.

У танках західного виробництва використовуються боєприпаси за стандартами НАТО. Тобто вони можуть бути поповнені будь-якою з 30 країн-учасниць Альянсу або їх партнерами. Танки вже будуть доставлені з деякими додатковими запасами боєприпасів. Тим не менш, війна настільки виснажила західні запаси, що деякі союзники хвилюються, чи вистачить їм для інших потенційних конфліктів або навіть для власної самооборони.

Крім того, німецькі та американські танки мають різні деталі та режими обслуговування, а також боєприпаси обох типів відрізняються від танків радянських часів, які зараз має Україна.

Як вони потраплять на поле бою?

Процес доставляння західної зброї та іншої військової техніки в Україну залишається в таємниці, адже Росія може націлюватися на дороги, залізниці чи військові склади.

Західні військові експерти описали ланцюжок маршрутів доставки, переважно з центрів у Польщі, Словаччині та Німеччині.

На думку NYT, залізниця – це, як правило, найшвидший і найбезпечніший спосіб переміщення техніки, враховуючи, що довгі колони, швидше за все, привернуть увагу Росії.

Щоб довести танки та іншу бронетехніку до поля бою, знадобиться надто багато палива, запчастин і часу, вважають експерти.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив, що США передають Україні 31 танк Abrams. Німеччина 25 січня також нарешті вирішила передати Україні 14 танків Leopard 2.

Ще раніше про намір передати Україні 14 танків Challenger 2 оголосила Велика Британія.