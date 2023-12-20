Чи вистачить зброї для мобілізаційного плану Зеленського: екскомандир роти батальйону "Айдар" відповів

Євген Дикий зазначив, що базового озброєння для мобілізації вистачить.

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.

Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.

"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.

Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.

"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський розповів про план мобілізації 19 грудня на підсумковій пресконференції з журналістами.

Командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував слова президента. На думку Дикого, Зеленський озвучив мінімальну кількість військовослужбовців для поповнення ЗСУ.