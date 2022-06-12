Чи виступлять проти Путіна російські олігархи і народ, якщо він програє війну: відповідь опозиціонера із РФ

Чи виступлять проти Путіна російські олігархи і народ, якщо він програє війну: відповідь опозиціонера із РФ

Навіть якщо Путін програє війну з Україною, його владі нічого не загрожує.

Путіну і його режиму нічого не загрожує від російських еліт і народу навіть у разі цілковитої поразки РФ у війні з Україною

Таку думку вислови російський опозиціонер, режисер та журналіст Валерій Отставних в інтерв'ю Оbozrevatel.

За його словами, доки Путін може контролювати ситуацію фізично та психічно, поки він живий і може віддавати накази – "йому нічого не загрожує".

Також Отставних вважає, що антивоєнні протести у Росії нечисленні і "результату від таких дій немає".

"Наразі масово на вулицю ніхто не вийде. Окремі люди постійно виходять. Постоять 5-10 хвилин, їх відразу забирають, штраф 50 тисяч рублів. Це дуже сміливі, хоробрі, переважно молоді люди, але результату від таких дій немає. Просто вийти, віддати гроші на користь держави, яка воює, – і все. Багато хто пише у соцмережах, але це не змінює стану суспільства, не змінює картини світу", – каже опозиціонер.

Отставних повідомив, що більшість противників війни покинули Росію, а "той хто проти, але не може виїхати, той мовчить і не видає свою позицію".

"Це схоже на релігійну віру, наприклад, у сектах. Навіть якщо таким людям показувати очевидні факти: ваш учитель, ваш гуру вас обманює – вони кажуть: ні, ви не розумієте. Це треба трактувати інакше.

Але є велика кількість росіян, які вірять у те, про що говорить пропаганда. Більше того, навіть маючи альтернативні джерела інформації, вони все одно шукають саме те, що підтверджує їхню перевернуту картину світу", – підсумував він.

Раніше Валерій Отставних повідомив, що російські олігархи невдоволені Путіним, але не мають на нього впливу. Також він заявив, що "Росія - це Берлін 1944 року".

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