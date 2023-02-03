Чи виїдуть західні посольства з Києва перед новим наступом Росії, як це було 24 лютого: що кажуть в МЗС України

Західні партнери впевнені в українській армії, які б події не відбулися у подальшому, підкреслив Кулеба.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що західні посольства не планують виїжджати із Києва, попри чутки про можливий новий наступ російської армії.

Про це голова МЗС сказав в інтерв'ю BBC News.

За словами Кулеби, західні партнери впевнені в українській армії, які б події не відбулися у подальшому.

"Ні, не повторюється з однієї простої причини - впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не будемо приховувати... в одній країні передбачали, що Україна впаде за 48 годин, в іншій - за 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається. Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства. Сьогодні цього страху немає, партнери впевнені в Україні. І я зараз теж більше впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений на початку", - наголосив дипломат.

Можливий повторний наступ Росії

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський попередив про новий великий наступ російських окупантів, який може початися на будь-якому напрямку.

Ще раніше про плани російського диктатора Путіна знову спробувати атакувати Україну повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути в наступ у січні-лютому або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися Київ.

Загалом, згідно з оцінками американських і європейських офіційних осіб, російський наступ на сході України неминучий, навіть "за умови відмови Києва від додаткових постачань зброї для власного наступу на півдні навесні".

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