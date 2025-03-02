Чи виживе Україна без американської зброї: прогноз аналітиків ISW

Наразі постачання американської зброї для ЗСУ продовжується за контрактами, підписаними ще за президентства Джо Байдена.

Припинення постачання американської військової та фінансової допомоги Україні наблизить Росію до перемоги.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія може скористатися ситуацією, щоб захопити більше територій і посилити тиск на Україну. Це не лише наблизить Росію до перемоги, але й підбадьорить президента Росії Володимира Путіна", — йдеться у звіті.

В ISW стверджують, що зупинка або затримка американської допомоги може стати вирішальним фактором у зміні балансу сил на користь Росії, оскльки ЗСУ активно використовують Patriot, HIMARS і ATACMS для захисту від ракетних ударів, ураження логістичних ланцюгів противника та підриву оборонно-промислового потенціалу РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Військова допомога США для України, що тривала усі три роки повномасштабної війни, може припинитися. Принаймні американський президент Дональд Трамп не відкидає цього варіанту і вважає, що тягар оборонної допомоги Києву має лягти на плечі Європи. Досі залишається критична залежність від США в питанні систем протиповітряної оборони і ракет для них. Мова в першу чергу йде про систему Patriot, яка може збивати балістичні й аеробалістичні цілі.

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