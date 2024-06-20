Чи візьмуть росіяни Вовчанськ?: спецпризначенці ГУР розповіли, що відбувається на підступах до міста

На одному із флангів Харківського напрямку стоять воїни підрозділу ГУР МО "Химери", які боронять село Тихе та не дають росіянам просунуть на цьому напрямку.

У новому відео проєкту "Український Свідок" - Харківщина, село Тихе, розташоване на підступах до Вовчанську. Його боронять хлопці із підрозділу "Химера" у складі спецпідрозділу ГУР МО "Тимура".

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"Місцевий рельєф грає ворогу не на користь. Тут всюди балки, перепади висоти та вкрай густі ліси. Технікою заїхати важко. Але вони використовують Баггі та іншу мобільну, швидкісну техніку. І екіпірування у них стає дедалі якісніше. В цьому плані вони молодці", - розповідає замкомбата із позивним "Шендрос".

Також "Шендрос" розповів про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту.

"Росіяни намагаються продавити нас з фронту, обійти з лівого флангу та з боку Вовчанська, зайти за спину. Але нам допомагають хлопці з 57 ОМПБр. Вони нищать ворога та дуже нас виручають", - каже замкомбата.

Чи візьме противник Вовчанськ?

"Шендрос" вважає, що росіянам це все-таки вдасться.

"Вони робитимуть із міста "сіру зону" глибиною у 10-20 км. Це потрібно для того, щоб відтягнути наші сили з інших напрямків — з Донбасу, півдня, Запоріжжя. Вони хочуть постійно тримати нас у напрузі. Ну і, звісно, руйнувати: окрім як руйнувати, ця сволота нічого більше не вміє", - каже боєць.

Росіянам на цьому напрямку вдається просуватися через велику кількість гарматного м’яса.

"Путіну байдуже на цих людей. У нього є ціль, він суне і суне. А нам байдуже на те, що йому байдуже: ми залізобетонні та тримаємось до останнього", - каже зв’язківець із позивним "Рафік".

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися на Харківщині та вибивають окупантів.

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