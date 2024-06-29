Чи візьмуть росіяни Вовчанськ та чому битва за місто стала м'ясорубкою для окупантів

Росія продовжує наступ на Харківщині, але вже значно повільнішими темпами. Основна ціль Кремля на цій ділянці – взяти під контроль Вовчанськ.

ЗСУ просунулися у Вовчанську. Крім того, бійці завадили планам окупантів та змогли взяли в оточення російських солдат, які перебували на Агрегатному заводі. У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 червня вказується, що росіяни двічі запустили по Вовчанську керовані авіабомби. Крім того, вони штурмували позиції Сил оборони п'ять разів, і чотири штурми вже відбиті. Самі ж росіяни порівнюють бої у Вовчанську з двома найжорстокішими битвами за весь час війни - в Бахмуті та Авдіївці.

Що відбувається у Вовчанську та чи є шанси у ЗСУ звільнити місто - у матеріалі ТСН.ua.

За понад місяць після початку російського наступу на Харківщині Вовчанськ та його околиці стали надзвичайно небезпечними для російської бронетехніки, пише Forbes.

У бій росіяни пускають лише піхоту, яка гине у величезних кількостях внаслідок успішної роботи українських безпілотників та артилерії. Як зазначає видання, техніка – дорога, тому російське керівництво більше береже її, а солдатів кидає на м'ясні штурми. Тож ситуація у Вовчанську перетворилась на піхотну бійню.

За даними Forbes, цієї весни та влітку кількість втрат росіян — як поранених, так і вбитих — зросла. Загальна кількість жертв може перевищити пів мільйона. Тоді як втрати України значно менші.

Втім, це кровопролиття не віщує неминучого кінця великої війни, пишуть автори статті. Кремль щомісяця набирає близько 30 000 нових військовослужбовців – рівно стільки, щоб покривати щомісячні втрати.

Навіть попри те, що росіяни гинуть у приголомшливих кількостях у Вовчанську та інших містах, російська армія продовжує поповнювати підрозділи і навіть формувати нові.

"Вони готують нові сили для майбутніх наступів", — пояснює оператор безпілотника морської піхоти України з 82-ї десантно-штурмової бригади, яка наразі воює у Вовчанську, з позивним Крігсфоршер.

З його слів, сьогодні Вовчанськ – місце загибелі для російської піхоти.

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Крім того, Збройні сили України, ймовірно, знищили під Вовчанськом Харківської області елітну російську повітряно-десантну бригаду. Мова йде про 83-тю ПДШБ РФ, яка відступила з-під міста.

Після зупинки російського просування поблизу Вовчанська російське командування перекинуло бригаду на Харківщину для підсилення, де вона зазнавала серйозних втрат, а самі російські десантники публікували відео із заявами про жахливі умови та критичне становище.

Паралельно з штурмовими діями в місті російська армія намагається обійти Вовчанськ із заходу і зайти в тил українського угруповання.

Для цього росіяни докладають значні зусилля для захоплення і утримання сіл Бугруватка та Стариця, що розташовані на західному березі Сіверського Донця за 5-7 км від околиць Вовчанська.

Фото: Associated Press

Мирні жителі, які все ще залишаються у місті, потерпають від обстрілів щодня

Які успіхи ЗСУ - дані аналітиків

Сили оборони України мають просування у місті Вовчанськ на Харківщині. Вони змогли відновити деякі втрачені позиції і контратакувати. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від міста Харкова. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Сили оборони відновили позиції в центрі Стариці (на північний схід від міста Харків і на південний захід від Вовчанська).

Ситуація для російських окупантів, які виявилися фактично заблокованими на Агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині, ускладнилася. Вони вже не можуть прориватися на підприємство, як це було раніше.

Як зазначили в ЗСУ, у заблокованих у Вовчанську російських військових є декілька можливостей: здатися у полон українським військовим і постати перед українським правосуддям, або міжнародним судом, або ж постати перед судом божим.

Що кажуть аналітики

Наступ російських військ на Харківському напрямку, незважаючи на його фактичну провальність, міг бути відволікальним ударом ЗС РФ, які намагаються домогтися більш істотних результатів на Донбасі. Однак Москва наказала натиснути на кілька ділянок фронту на цьому театрі воєнних дій, отримавши в підсумку вкрай неприємну ситуацію у Вовчанську, який став для росіян своєрідним "міністалінградом". Таку оцінку літній наступальній кампанії російської армії дав польський військовий експерт Міхал Брушевський у матеріалі Defence 24.

Брушевський зазначає, що війська РФ застрягли у Вовчанську і єдине, що рятує їх від розгрому, — частковий відступ на деяких ділянках фронту й обмежений ресурс ЗСУ.

У своїх оцінках Брушевський спирається на аналіз Інституту вивчення війни (ISW), у якому йшлося, що маневром у бік Харкова Кремль маскує удар на іншій ділянці фронту, зокрема на східному фронті.

"Якби Київ мав потенціал вересня 2022 року, росіян у Вовчанську можна було б навіть оточити. Наразі їхньою єдиною підмогою в бою є потужні повітряні бомбардування", — вважає експерт.

Чи відступають окупанти з Вовчанська

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що на Вовчанському напрямку тривають дуже важкі та складні бої, противник з усіх сил намагається утримати позиції.

"Наразі шириться інформація про те, що окупанти нібито відступають з Вовчанська та Глибокого. Хочу наголосити, що за останній рік я не пригадаю періоду, коли противник відступав би. На всіх територіях, які нам вдалось повернути й деокупувати, тривали важкі та складні бої. На кожній ділянці фронту ми маємо зустрічні бої. Після відбиття тієї чи іншої позиції противник обовʼязково контратакує з ціллю повернути втрачені позиції. Противник має більше сил та засобів. Тож, коли ви чуєте, що ситуація стабілізована, або Сили оборони мають тактичну ініціативу, то варто розуміти, що в цей час далі тривають дуже складні бої", - цитує "Еспресо" Федоренко.

Фото: Associated Press

Вовчанськ — місто, яке росіяни завзято гатили снарядами та мінометами від часу деокупації

А очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони поступово витісняють окупантів із Вовчанська, бої тривають за вулиці.

"Сили оборони продовжують витісняти росіян із Вовчанська. Там бій за вулиці, але поступово, незважаючи на перекидання туди резервів, росіян витісняють", - написав він у Телеграм.

Довідка:

Вовчанськ — за п’ять кілометрів від кордону з Росією. Місто було під окупацією вісім місяців. Російські війська захопили його в перший день повномасштабного вторгнення, однак 11 вересня 2022 року Збройним Силам України вдалося звільнити місто, і від того часу росіяни піддавали його постійним обстрілам. На початок червня 2024 року російська армія знову намагається захопити його, і частина міста перебуває під ворожим контролем.

Що насправді відбулось у Вовчанську, що залишилось непоміченим

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