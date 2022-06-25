Чи візьмуть російські війська Луганську та Донецьку області - Арестович оцінив шанси окупантів

Радник керівника ОП теоретично припускає, що окупанти можуть вийти на кордони Луганської області, ате далі вони не просунуться.

Сил для взяття Донецької області російська армія не має.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Луганська - це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких великих міста, як Лисичанськ та Сєвєродонецьк. А де ж взяти угруповання?.. Для цього потрібне угруповання удвічі більше, ніж штурмовало Лисичанськ та Сєвєродонецьк, і все його там і залишити... В них немає таких можливостей" - сказав він.

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Арестович зазначив, що теоретично припускає, що окупанти можуть вийти на кордони Луганської області, але далі вони не просунуться.

"Але далі-то що? Все, приїхали... Дурнів, які бажають цим займатися все менше і менше. Вони не витримують норми комплектування своїх частин. Поповняшки якось не дуже поповнюються", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що українські військові вийшли з Гірського і Золотого Луганської області. ”Але, що зробило наше командування? Воно встигло вивести з цього тактичного оточення в районі Гірського і Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, практично без втрат, і займають нові позиції в правильних і потрібних місцях”, - зазначив він.

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