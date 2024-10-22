Чи вклинився ворог в оборону Часового Яру: речник 24-ї ОМБр розповів подробиці про ситуацію

Російські війська не можуть перейти та закріпитися далі від мікрорайону Канал.

"Вклинення” окупантів у лінію оборони українських захисників у Часовому Яру не відбулося, тобто закріпленням ворога те, що відбувається поблизу міста, назвати не можна.

Про це речник 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін сказав в ефірі "Вільного радіо" 22 жовтня.

Речник бригади зазначив, що інформація про “вклинення” в оборону українських захисників не відповідає дійсності.

“Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там перебувають тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони”, — пояснив Полухін.

За словами військового, росіяни продовжують посилювати штурми на Часів Яр, але застосовують ту саму тактику — через підготовку артилерійських атак та дронових ударів.

Нагадаємо, раніше представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак повідомив, що росіяни вклинилися в лінію оборони українських військ. Водночас критичного провалу і втрати Часового Яру немає, казав військовий.