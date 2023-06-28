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Чи воює зараз ПВК "Вагнер" проти України і як бунт Пригожина вплинув на війну: у Міноборони відповіли

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи воює зараз ПВК "Вагнер" проти України і як бунт Пригожина вплинув на війну: у Міноборони відповіли

Чи воюють "вагнерівці" проти України зараз / Фото: Associated Press

Маляр пояснила ситуацію на фронті.

Наразі російські терористи з ПВК "Вагнер" не воюють проти України. Проте заколот Пригожина ніяк не вплинув на ситуацію на фронті.

Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вагнер" справді не воює наразі. І справді заведені не лише десантно-штурмові війська і професіонали, а й ті, хто, як то кажуть, "не обкатаний цією війною", підрозділи. І вони справді несуть наразі втрати. Але потрібно віддати належне професійності наших військових: стоїть завдання максимально знищувати ворога", - пояснила вона. 

Вона наголосила, що заколот терориста Пригожина ніяк не вплинув на ситуацію на фронті. 

"Потрібно сказати, що військові, коли планують свої наступальні та оборонні дії, вони враховують фактор, що в РФ розпочалася політична нестабільність, і що в них уже є конкуренція між різними кланами і спецслужбами", - додала Маляр.

Також заступниця міністра оборони попередила країни ЄС, що терористи Пригожина не зупиняться лише в Україні. 

Нагадаємо, у Польщі укріплюватимуть кордон через присутність у Білорусі бойовиків "Вагнера". Російських терористів там може бути до 8 тисяч.

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Дата публікації
Перегляди
478
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