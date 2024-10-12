Чи воюють солдати КНДР в Україні і чим вони можуть допомогти армії РФ: пояснення аналітиків

Ні Москва, ні Пхеньян не приховують посилення військової співпраці.

Військові з КНДР залучені до війни РФ проти України. Частина з них проходять підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими військовими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на публікацію The Washington Post про те, що разом із російськими військами, в Україні діють північнокорейські солдати. Це підтверджують українські та південнокорейські офіційні особи.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Однак, Сили оборони поки самостійно не фіксували північнокорейські підрозділи на території України.

Один з українських чиновників також додав, що в Росії проходять підготовку "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців.

З його слів, російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях в Україні.

Південнокорейські та українські офіційні особи повідомили, що військові КНДР, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Це підтверджує нещодавній ракетний удар ЗСУ, внаслідок якого загинула низка північнокорейських офіцерів.

"Розгортання північнокорейських військ також може створити можливості для їхнього використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення й оперативної сумісності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Росії. Пхеньян прагне зміцнити зв'язки з Москвою, про що свідчить двостороння угода, яка містить пункт про взаємну оборону, підписана диктаторами двох країн у червні.

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