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Чи вплине конфлікт між Китаєм та Тайванем на Україну - експерт пояснив

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Чи вплине конфлікт між Китаєм та Тайванем на Україну - експерт пояснив

Фото: Associated Press

Тайвань з економічної точки зору є глобальним ігроком, оскільки він являється одним з найбільших виробників мікрочіпів та мікроелектроніки. Її, зокрема, використовують у військових цілях.

Тайвань є глобальним економічним ігроком, який є одним з найбільших у світі виробників мікрочіпів та мікроелектроніки.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник секції Азіатсько – Тихоокеанського регіону New Geopolitics Юрій Пойто.

“65% світового ринки припадають на Тайвань, тому будь-яка криза навколо Тайваню спричинить нестачу напівпровідникової продукції і стане причиною колапсу у виробнитстві смартфонів та битової техніки, а й у високотехнологічному виробництві. Тому блокада абу криза в Тайвані будуть впливати і на Україну. Потрібно розуміти, що і військові технології будуються на мікроелектроніці. Якраз тайванські чіпи дуже інтенсивно використовуються, зокрема, в американських ракетах та оборонній продукції”, - розповів Юрій Пойто.

За його словами, якщо Китай у конфлікті з Тайванем запросить приєднатися до себе Росію та попросить в неї військову допомогу - це дозволить РФ запросити у Китая військову техніку та озброєння.

Нагадаємо, що судно Razoni з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі.

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