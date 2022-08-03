Чи вплине конфлікт між Китаєм та Тайванем на Україну - експерт пояснив

Тайвань з економічної точки зору є глобальним ігроком, оскільки він являється одним з найбільших виробників мікрочіпів та мікроелектроніки. Її, зокрема, використовують у військових цілях.
Тайвань є глобальним економічним ігроком, який є одним з найбільших у світі виробників мікрочіпів та мікроелектроніки.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник секції Азіатсько – Тихоокеанського регіону New Geopolitics Юрій Пойто.
“65% світового ринки припадають на Тайвань, тому будь-яка криза навколо Тайваню спричинить нестачу напівпровідникової продукції і стане причиною колапсу у виробнитстві смартфонів та битової техніки, а й у високотехнологічному виробництві. Тому блокада абу криза в Тайвані будуть впливати і на Україну. Потрібно розуміти, що і військові технології будуються на мікроелектроніці. Якраз тайванські чіпи дуже інтенсивно використовуються, зокрема, в американських ракетах та оборонній продукції”, - розповів Юрій Пойто.
За його словами, якщо Китай у конфлікті з Тайванем запросить приєднатися до себе Росію та попросить в неї військову допомогу - це дозволить РФ запросити у Китая військову техніку та озброєння.
Нагадаємо, що судно Razoni з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі.
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