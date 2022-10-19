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Чи вплине мобілізація в Росії на події на фронті і як: військовий експерт пояснив

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Чи вплине мобілізація в Росії на події на фронті і як: військовий експерт пояснив

Фото: Associated Press

Мобілізація не вплине на ситуацію на фронті. Натомість “мобікі” в першому ж зіткненні з українськими військовими несуть втрати.

Російські окупанти, щойно мобілізовані в Росії, несуть колосальні втрати під час першого ж зіткнення з українськими військовими.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Лучшее Радио Израиль".

“Мобілізація докорінно на ситуацію не вплине. Буде стрибок збільшення втрат з боку РФ. "Мобіки" є вже на всіх оперативних напрямках. Ми вже з ними зіштовхуємось. У кращому разі вони розбігаються, у гіршому – вони зазнають втрат уже в першому бою”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що окупанти роблять масовані атаки іранськими дронами, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. 

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