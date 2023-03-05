Чи вплине можливе захоплення Бахмута окупантами на прорив росіян – експерт пояснив

Як захоплення Бахмута вплине на подальші дії ворожої армії.

Якщо українські військові відійдуть від Бахмута на Донеччині, це рішення не сприятиме пророву армії Росії.

Таку думку в ефірі "Апостроф TV" висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Він підкреслив, що Бахмут виконав своє завдання – Росія втратила багато людей, техніки, амуніції і, головне – час.

Натомість союзники вже чекають на контрнаступ ЗСУ, який стане сигналом до ще більш масового постачання зброї та боєприпасів.

"При підготовці наступу буде готуватися декілька варіантів і остаточне рішення буде ухвалюватися вже в останній момент", - зазначив експерт.

Бої за Бахмут

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі з Бахмута немає масового відведення українських військ. Втім, відбуваються планові ротації.

Михайло Подоляк зазначив, що руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ – вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті наголошує, що Україна укріплює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російським військам найближчим часом не вдасться ні оточити, ні захопити Бахмут.

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