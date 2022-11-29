Чи вплине смерть Путіна на перебіг війни та чи зможе Україна "видихнути" – прогноз військового експерта

Військовий експерт Петро Черник вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна ніяк не вплине на перебіг війни РФ проти України, адже війну підтримує не лише він, а й його оточення – так звана верхівка влади. Експерт також пояснив, що має статися з Російською Федерацією, щоб українці нарешті могли зажити спокійно.

Про це він розповів в ефірі "24 каналу".

"Вона (ситуація - ред.) взагалі не зміниться докорінно і ніяк. Пора нарешті засвоїти кінцевий історичний урок у нашому цивілізаційному протистоянні з ними. Ми з ними б’ємося від 1240 року, коли татаро-монголи обклали Київ, і до речі, повністю його вирізали, з 50 тисяч людей залишилося всього-на всього 2 тисячі", - сказав експерт.

Петро Черник також назвав персональних п‘ять принципів, коли Україна "видихає":

Російська Федерація розпадається на 15-20 держав;

у них забирають абсолютно всю ядерну зброю,

Україна вступає до НАТО;

території, які залишаються від Росії, відсікають від нафти і газу і всіх дармових сибірських ресурсів;

і, щонайменше, два покоління росіян проходять санацію – очищення, як це свого часу пройшли нацисти та японці.

Проте, на думку експерта, насправді така ситуація малоймовірна, тому необхідно продовжувати боротьбі проти російської агресії.

"Але давайте чесно, мало ймовірно, що всі чинники складуться в один пазл. А якщо так, то нам видихати не вийде. Якщо навіть завтра випустять навального, Путіна показово повісять там десь на Кремлі, і повісять на нього "всіх собак", скажуть, що у всьому винен лише він. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали, вони підуть думати, чому вони цю війну програли. Перегрупуються через 10-20-30 років і наші діти, чи внуки будуть мати ті самі проблеми. Допоки Карфаген не рухне, ми не видихнемо", - резюмував Черник.

Чутки про хвороби Володимира Путіна

Вже давно ширяться чутки про те, що очільник Кремля Володимир Путін хворий, зокрема, говорять про рак.

Так нещодавно на зустрічі з президентом Куби Путін рухав ногою, що, знову ж таки, підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням.

Видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля та власні джерела в російській розвідці пише, що Путін бореться з раком підшлункової залози та хворобою Паркінсона, саме тому його стан постійно змушені підтримувати за допомогою важких стероїдів та знеболювальних ін’єкцій.

Однак політтехнолог Тарас Загородній вважає, що чутки про хворобу президента Росії Володимира Путіна можуть розпускати з його відома. У такий спосіб диктатор може перевіряти власне оточення, спостерігаючи за тим, хто мітить на його місце.

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