Чи вплине ядерний шантаж Путіна на допомогу Україні від США: пояснення Пентагону

США заспокоїли українців, що погрози Путіна ніяк не впливають на безпекову допомогу від Штатів.

Риторика російського диктатора Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї не вплине на допомогу, яку США надають Україні.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє CNN.

"Заяви, що виходять із Росії, не вплинуть на зобов'язання Міністерства оборони продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами та союзниками щодо надання Україні підтримки, якої вона потребує для боротьби за свій захист", – сказав Райдер журналістам.

Речник Пентагону додав, що погрози Путіна не вплинуть на обговорення видів летальної зброї, яку нададуть США Україні.

"Ми продовжуватимемо ці розмови, і ми продовжуватимемо думати не лише про те, що їм потрібно в середньостроковій та довгостроковій перспективі, а й про те, що їм потрібно зараз", — сказав Райдер. "Тож я не бачу, щоб ця ситуація (погрози Путіна ядерною зброєю. – Ред.) вплинула на ці розмови".

Раніше військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповів, чи застосує Росія ядерну зброю.

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