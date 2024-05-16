Чи вплине зустріч Путіна і Сі на позицію України щодо перемовин: у НАТО зробили жорстку заяву

Ситуація на фронті не зазнала таких змін, коли українська влада мала б бажання сісти за стіл та починати переговори.

Стратегічна ситуація в Україні залишається незмінною попри локальні успіхи росіян на деяких ділянках фронту. Тому Україна не має підстав змінювати свою позицію щодо будь-яких перемовин з Росією навіть після заяв Путіна про ймовірні переговори після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це у четвер, 16 травня, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час пресконференції за підсумками зустрічі керівників оборони країн Альянсу у Брюсселі.

"Ситуація на фронті не зазнала таких змін, коли українська влада мала б бажання сісти за стіл та починати переговори. Я вважаю, що українські Збройні сили б’ються за повернення своєї землі. Це важко, треба багато зробити, щоб цього досягти, і це не буде просто. Але й росіянам не просто битися за те, що українці вже відвоювали", – сказав Бауер.

Адмірал зазначив, що Україна вже повернула половину територій, які Росія захопила на початку війни.

"Ми не повинні недооцінювати російські сили, але немає жодного стратегічного наступу, немає жодних стратегічних успіхів. Тож, на цей момент, зустріч між Путіним і Сі не є причиною для зміни в позиції України", – додав Роб Бауер.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що країнам Альянсу слід ставити допомогу Україні вище власних амбіцій. Тому союзники між досягненням цілей НАТО та допомогою Києву мають обирати останнє.

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