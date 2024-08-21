Чи вплинула Курська операція на Покровський напрямок – Жорін відповів

Також Жорін прокоментував чутки, що ЗСУ можуть відійти від Покровська і Мирнограда.
Операція ЗСУ в Курській області не має суттєвого впливу на ситуацію в Донецькій області, зокрема на найскладнішому Покровському напрямку.
Про це заявив майор ЗСУ, екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він наголосив, що Покровський, Торецький та Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними.
За словами військового, операція у Курській області не мала суттєвого впливу на перебіг боїв на Донеччині.
"Я розумію, що, мабуть, планувалось так, мабуть, хотілось почути, що вони забрали звідси свої сили...Але це не зовсім так. Росіяни майже не перекидали звідси їх. Резервів тут в них достатньо: і на нашому напрямку, і на напрямку Покровська", – зауважив Жорін
За його словами, Курська операція є успішною, "якщо говорити про сьогоднішній день", оскільки він не знає, як її планується закінчити стратегічно.
Чи відійдуть ЗСУ від Покровська і Мирнограда
За словами військового, можливий відхід українських військ з цих напрямків чи міст розглядається лише як крайній захід для збереження життів військовослужбовців
"Він – ймовірний (сценарій відходу українських військ – Ред.). Але тут дуже важливо, як цей відхід буде відбуватися і чи взагалі він буде відбуватися. Ворог на цій ділянці намагається нав'язати нам свою динаміку на цій ділянці. Але ми маємо планувати свої дії. Війна завжди йде не за території, а за знищення ворога. Нам треба максимально знищити ворога. Як тільки ворога не буде на цих територіях – ми їх повернемо. У нас неспівмірні розміри по силах. Якщо десь треба перегрупуватися – нічого страшного. Але якщо ми хаотично посипимось – це м'яко кажучи не дуже добре", – пояснив Жорін.
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Часу майже немає! Поліція Мирнограда розшукуватимуть батьків, які ховають дітей від евакуації
Раніше виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що на евакуацію у Покровська ще є два тижні, а у Мирнограда залишаються лічені дні.
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