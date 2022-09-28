Чи вплинуть фіктивні референдуми РФ на окупованих територіях на просування українських військ: відповідь Подоляка

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що, попри так звані "референдуми", які відбулися в окупованих регіонах України, українські армія продовжить контрнаступ.

Як пояснив Подоляк, проведення фіктивних референдумів нічого не змінює по суті, оскільки Росія вже окупувала ті території, а Україна розпочала їхнє звільнення.

Про це радник керівника ОП сказав ВВС.

Окрім цього, Подоляк знову закликав західних партнерів запровадити жорсткіші санкції проти Росії, включно із повним відключенням Росії від системи банківських платежів SWIFT, та активізувати постачання зброї Україні.

Він також повідомив, що наступним кроком України буде активізація переговорів із міжнародними партнерами щодо постачання певних видів озброєння. Зокрема, йдеться про те, яке здатне завдавати ударів по складах російського озброєння в Криму.

Нагадаємо, ЄС представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення "референдумів" на окупованих територіях. Що пропонують в ЄС - читайте ТУТ.

Референдум під дулами автоматів: як Росія збирала голоси на окупованих територіях

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