Чи вплинув наступ окупантів на Харківщині на ситуацію на півдні: у ЗСУ відповіли

За словами Плетенчука, за основний напрямок на півдні ворог обрав Старомайорське, там окупанти найчастіше застосовують артилерію і авіацію.

Наступ окупантів в Харківській області не вплинув на південний фронт. Ознак формування наступальних угрупувань на півдні немає.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У нас ситуація залишається незмінною. Ворог продовжує тиснути на Старомайорському. Там вчора відбулося 13 штурмів з 22 у нашій операційній зоні. Так само продовжують штурми в районі Роботиного і Кринок. Штурми були безуспішними, ворог продовжує зазнавати втрат", – каже Плетенчук.

За його словами, за основний напрямок ворог обрав Старомайорське, там окупанти найчастіше застосовують артилерію і авіацію.

"Насправді у нас ситуація в глобальному контексті залишається незмінною. Ознак формування наступальних угрупувань у нас так само непомітно, як і різких змін у стані та положенні ворога, характері його дій – так само. В акваторії Чорного моря ситуація теж залишається стабільною. Кораблів, а тим більше, носіїв крилатих ракет в морі не спостерігається. Вони перебувають в пунктах базування", – розповідає начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Плетенчук прокоментував припущення ведучої телемарафони, що для наступу на Харківщині росіяни перекинули війська з півдня.

"Як вони переформатовують свої підрозділи, неважливо. У них є пріоритетні напрямки. Це Донбас. На нашому напрямку вони ведуть бойові дії не в такому, звісно, темпі, але, тим не менше це протистояння триває цілодобово. Сьогодні зранку всі ці штурми відновилися. Єдине, де не було, це на Херсонському напрямку. Але порівнювати ці напрямки я б не став", – підсумував він.

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

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