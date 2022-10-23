Чи впливають дрони-камікадзе на перебіг війни та чому РФ замінила ними ракети – пояснення полковника ЗСУ

Росія має обмежений запас ракет для атак цивільної інфраструктури та мирного населення України, саме тому останніми тижнями по Україні прилітають саме іранські дрони-камікадзе.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів розповів полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Використання дронів-камікадзе на перебіг війни не вплинуло, але вони завдають проблем комунальним службам, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури. Росія використовує дрони-камікадзе, як дешевий замінник крилатих ракет. У росіян є певні обмеження щодо використання ракет, бо у них їх (ракет -ред.) фізично не вистачає у тих кількостях, яких би хотів генерал Суровікін", - зазначив він.

Також, за словами Селезньова, новопризначеного генерала Сергія Суровікін влаштовують шалені втрати особового складу армії РФ, він не буде змінювати тактику ведення війни.

"Ми маємо досвід діяльності такого посадовця Російської Федерації, який так само вчиняв на території Сирії. У такий же спосіб він намагається діяти на території нашої країни, сіючи хаос та руйнування, атакуючи мирне населення. Але ця тактика йому не допоможе", - резюмував він.

Що відомо про Суровікіна

На початку жовтня президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна новим командувачем Об'єднаного угруповання військ у війні в Україні.

Загалом відомо, що від березня до грудня 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

Після вторгнення РФ до України основні ланки військового керівництва Росії стають менш функціональними. У британській розвідці заявили, що військове керівництво РФ стає дедалі недієздатним на тлі останніх подій на українських фронтах.

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