Чи впливають морози на придатність до застосування іранських дронів – відповідь речника Повітряних сил

Морози не можуть особливо вплинути на придатність до застосування іранських дронів.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можуть іранські дрони застосовуватися взимку.

"Звичайно, що можуть. Погодні умови впливають на авіацію будь-яку. Стосовно "шахеда", який має велику площину крила, - це поривчастий вітер, штормова погода і обмерзання від нуля до мінуса, коли може обмерзати фюзеляж. А так морози не впливають особливо на їхню діяльність", - сказав він, коментуючи застосування окупантами у ніч проти 7 грудня після тритижневої перерви дронів-камікадзе Shahed.

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Водночас Ігнат не зміг сказати, чи використали окупанти цього разу БпЛА зі старої чи нової партії.

"Можливо, це якісь залишки, можливо, друга партія. Питання логістики тут не стоїть на першому місці, тому що від Ірану до Росії, а особливо до місця, з якого цього разу запускали дрони, а це фактично схід Азовського моря, десь Краснодарський край, там Каспійським морем переправити до найближчого порту, до тієї ж Махачкали і довезти до Азовського моря, звідки, ймовірно, були запуски, не є проблемою", - уточнив він.

Також Ігнат зазначив, що керівництво Повітряних сил оцінює нічну роботу протиповітряної оборони як відмінну.

"Збито всі дрони-камікадзе Shahed-136/131. Бачимо, що противник відновив їхнє застосування після тритижневої паузи", - зазначив він.

Нагадаємо, всередині листопада Росія припинила використовувати іранські дрони. Речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін повідомив, що це стало можливими через погодні умови.

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