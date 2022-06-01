Чи вручають зараз у Львівській області повістки на вулиці та блокпостах: головний військовий комісар відповів

Чи вручають зараз у Львівській області повістки на вулиці та блокпостах: головний військовий комісар відповів

Під час загальної мобілізації повістки можуть вручати особисто, після встановлення особи - у будь-якому місці.

Чи відбувається вручення повісток під час війни чоловікам на блокпостах або інших центрах у Львівській області - відповів головний військовий комісар Львівщині Олександр Тіщенко.

За його словами, станом на кінець травня - початок червня 2022 року, у регіоні такого нема.

"На даний час вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться", - сказав він в розмові lviv.media.

Тіщенко додав, що загалом "в Україні під час загальної мобілізації повістки можуть вручати особисто, після встановлення особи у будь-якому місці: за місцем проживання, на вулиці, на блокпостах та робочому місці. Законом це не заборонено".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації в Україні, щоб прогнати окупантів і гарантувати державі реальну безпеку.

Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа.

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