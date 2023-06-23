Чи врятує йод від радіації та чи є небезпека для Києва: Комаровський про загрозу підриву ЗАЕС (відео)

Пігулки від радіації, за типом калію йодиду, потрібно пити після сповіщення про теракт.

Києву Запорізька АЕС не загрожує. Водночас регіони, які розташовані поряд, у випадку теракту на станції повинні бути евакуйовані.

Про це розповів лікар Євген Комаровський.

“Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті, що поряд, мають бути максимально евакуйовані або перебувати всередині приміщень. Але немає такої чарівної пігулки, яка може врятувати від радіації. Звертаю увагу – викидати калій йодид не треба, нехай він лежить вдома. Він у будь-якому разі використовується лише тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі”, - наголосив лікар.

За його словами, в Україні є станції з реакторами, які працюють. Проте від російських окупантів можна очікувати всього, що завгодно.

“Тому є у вас йод, поставити галочку для власної совісті, тільки ще раз прошу - не ковтайте ви цей йод, поки не почуєте прямої вказівки від влади: “відбувся вибух, є загроза, прийміть стільки-то”, - додав Комаровський.

Чи загрожує Києву небезпека від Запорізької АЕС

Нагадаємо, що українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.

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