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Чи врятує йод від радіації та чи є небезпека для Києва: Комаровський про загрозу підриву ЗАЕС (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи врятує йод від радіації та чи є небезпека для Києва: Комаровський про загрозу підриву ЗАЕС (відео)

Запорізька АЕС несе загрозу для регіонів, які розташовані поряд / Фото: Getty Images

Пігулки від радіації, за типом калію йодиду, потрібно пити після сповіщення про теракт.

Києву Запорізька АЕС не загрожує. Водночас регіони, які розташовані поряд, у випадку теракту на станції повинні бути евакуйовані.

Про це розповів лікар Євген Комаровський.

“Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті, що поряд, мають бути максимально евакуйовані або перебувати всередині приміщень. Але немає такої чарівної пігулки, яка може врятувати від радіації. Звертаю увагу – викидати калій йодид не треба, нехай він лежить вдома. Він у будь-якому разі використовується лише тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі”, - наголосив лікар.

За його словами, в Україні є станції з реакторами, які працюють. Проте від російських окупантів можна очікувати всього, що завгодно.

“Тому є у вас йод, поставити галочку для власної совісті, тільки ще раз прошу - не ковтайте ви цей йод, поки не почуєте прямої вказівки від влади: “відбувся вибух, є загроза, прийміть стільки-то”, - додав Комаровський.

Чи загрожує Києву небезпека від Запорізької АЕС

Чи загрожує Києву небезпека від Запорізької АЕС

Нагадаємо, що українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.

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Дата публікації
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7914
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