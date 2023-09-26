Чи встигне Україна перерізати сухопутний коридор РФ в Крим до зими: відповідь експерта

Експерт зауважив, що ЗСУ витратили понад 3 місяці, щоб просунутися на 15-20 кілометрів. Скільки часу треба, щоби подолати ще зо 20 кілометрів – "можна собі лише уявити"

ЗСУ розпочали контрнаступ, зокрема аби розірвати сухопутний коридор до окупованого Криму і вийти на узбережжя Азовського моря.

Чи встигнуть українські військові виконати це завдання до зими, пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.

"Згадаємо, з чого починався український наступ від 4 червня. Протягом всього цього часу українська армія системно, методично прочавлювала ворожу оборонну лінію – так звану лінію оборони імені "генерала Армагедона" Суровікіна", – каже експерт.

Селезньов пояснив, що лінія оборони Суровікіна – не якась фізична там траншея чи окоп, в якому рясно сидять російські "мобіки", яки ведуть оборонні бої. Лінія оборони Суровікіна передбачає багатошарові лінії захисних споруд, окопів, протинкових ровів, залізобетонних пірамід, довготривалих вогньових точок, між якими розміщена величезна кількість мінних полів.

Аналітик наголосив, що окупанти ретельно підготувалися за ті 9 місяців часової фори.

Коли ЗСУ вийдуть до Токмака – поки рано прогнозувати

"Близько 15-20 кілометрів, які ми подолали за цей проміжок часу на деяких ділянках фронту – ми на це витратили щонайменше 3,5 місяці. Скільки часу буде треба, щоби подолати ще зо 20 кілометрів – ми можемо собі лише уявити, але наврядче ми зможемо назвати точну дату, до якої ми зможемо вийти на Токмак. Ми не знаємо ані щільності мінування, ані кількості ворожих ресурсів... Коли ми маємо таку кількість невідомих, чітко зазначити, коли саме ми зможемо вийти до Токмака, вкрай важко сказати", – пояснює Селезньов.

Токмак на карті Deep State / Фото: Deepstatemap

Експерт наголосив на важливості для росіян залізничного вузла в районі Токмака.

Також читайте Битва за Токмак: експерт спрогнозував дії росіян

"У будь-якому разі є абсолютно очевидна позиція в цьому рівнянні. Вона полягаю в тому, що як тільки ми зможемо наблизить впритул до залізничного вузла в районі Токмака, Росія втратить можливість використовувати залізничне сполучення між Мелітополем та Волновахою... А це значить, що у росіян виникнуть проблеми, в який спосіб забезпечувати повноцінне логістичне утримання ворожого угрупування військ, що діє як на півдні Запорізької області, так і відповідно на півдні Херсонської області", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

⚔️ У Криму готують поле для майбутньої битви! | Селезньов