Чи вступить НАТО в російсько-українську війну: дипломат спрогнозував розвиток подій

Роман Безсмертний вважає, що Путін завдасть удар по країнах НАТО, що змусить союзників України вступити у війну.

Демократія цивілізованого світу має свої механізми прийняття рішень і їх вступу в дію. Тому вступ країн-партнерів України у війну – це лише питання часу.

Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі "Еспресо".

"Я переконаний у тому, що час – єдиний на сьогодні бар'єр у цьому відношенні. Я вже казав, вступ наших партнерів у цю війну – це питання часу, яке пов'язано з тим, що демократія цивілізованого світу має свої механізми прийняття рішень і вступу в дію", – зазначив Безсмертний.

За його словами "нічого і ніяк, навіть у малюсенькій дозі" не вказує можливість порушення питання переговорів з Росією.

Дипломат додав, що світ сьогодні "дивиться на московського фюрера як на клоуна" й все більше групується навколо України.

"Потенціал втягування сил у цю війну зростає, технології зростають, відтак, де тут задній хід?" – зауважив Безсмертний.

На його думку, у Заходу просто не буде іншого виходу, ніж вступити у війну з Росією.

"І не через те, що Захід хотітиме допомагати Україні чи не хотітиме. Річ у тім, що нинішній процес приведе до того, що ця психопатична особа [Володимир Путін – ред.] завдасть удар по країнах НАТО. Оці заяви які він робив останнім часом… Це психопатична особа, для якої подібні заяви є не позицією. Це анонсування його дій і тільки так це й треба сприймати", – підсумував дипломат.

Роман Безсмертний також наголосив, що за такої динаміки подій вести розмови про можливе закінчення війни шляхом мирних переговорів може тільки "неадекватна людина", яка зовсім не розуміє ситуації, що склалася.

Нагадаємо, у США висловили побоювання, що президент РФ Володимир Путін після майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні втретє отримає сигнал про нерішучість Альянсу. За словами колишнього спецпредставника Держдепу з питань України Курта Волкера, така ситуація вже повторювалась після самітів НАТО у Бухаресті та Вільнюсі.

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