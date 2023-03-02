Чи втримають ЗСУ Бахмут: подробиці з найгарячішої точки фронту і карта бойових дій

Російські окупанти сконцентрували всі сили на захопленні міста Бахмут Донецької області, в район стягнуто велику кількість танків і артилерії, ПВК "Вагнер" задіяла в наступі свої найбільш боєздатні підрозділи. Президент України Володимир Зеленський оцінює ситуацію на Бахмутському напрямку як найскладнішу на фронті.

Як далі розвиватимуться події під Бахмутом і чи можуть Збройні сили України відступити з міста - ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів щодо ситуації на Донеччині.

Що каже військове командування

Генеральний штаб ЗСУ 2 березня так охарактеризував становище на Бахмутському напрямку:

"Ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області".

Фото: Deepstatemap

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський наприкінці лютого відвідав Бахмут і оцінив ситуацію там як вкрай напружену.

"Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", - наголошує командувач Сухопутних військ.

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що армія РФ під час "великого наступу" на Донбасі щодня втрачає по 500 солдатів убитими.

"Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі", - повідомив Резніков.

Водночас, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 1 березня повідомив, що командування поки не ухвалювало рішення про відведення військ із Бахмута.

Оцінка ситуації від бійців ЗСУ

Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", учасник оборони Бахмута Андрій Бабичев розповів про тактику окупантів:

"Йдуть обстріли самого міста. Противник стріляє зі всього, що має: "Гради", артилерія, міномети. Крім того, підтягується жива сила ворога, яку прикриває ворожа авіація. Вони підходять малими групами, десь по 5-10 осіб, і розходяться по розбитих хатах, чекаючи, коли до них підтягнуться ще інші групи. І коли їх накопичується відповідна кількість, тоді вони можуть просунутися на якусь вулицю чи ще до якоїсь будівлі".

Військовий каже, що найважче - на північному боці міста. За його словами, чи вистоїть Бахмут, залежить від бригад, що стоять по флангах, де ворог намагається перерізати шляхи постачання боєприпасів. Бабічев додав, що "так важко у Бахмуті ще не було".

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась в інтерв'ю ТСН.ua зауважив, що наразі вкрай важливо зберігти бойовий особовий склад для майбутніх контрнаступів.

"На даний момент росіяни не взяли Бахмут, Авдієвку, Вугледар, ледве-ледве взяли Павлівку. Лиман вони не контратакували. Сіверськ стоїть. Якщо з Бахмута буде операція відступу, для нас немає в цьому фатума, тому що ті бійці, які тримали ті позиції, зробили там максимум можливого", - зазначив Карась.

Захисникам Бахмута може допомогти погода

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що погода може допомогти ЗСУ утримати Бахмут.

"Залишилося тиждень-два. Як тільки почнеться сезон дощів, всі ці наступи вщухнуть. Тому що розпочнеться весняна розквась і будь-які наступальні дії будуть важкими", - пояснив він.

Також Жданов зауважив, що ситуація може змінитися з надходженням резервів ЗСУ, і додав, що бої за сам Бахмут ще не починалися.

"Справа у тому, що до самого міста Бахмут росіяни тільки підійшли. Зараз вони на приватному секторі східного берегу річки Бахмутки. А основне місцеперебування на західному березі", - розповів військовий експерт.

Своєю чергою, військовий експерт та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що росіяни оточують Бахмут з півночі та з півдня:

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"З півночі це Ягідне, Хромове. З півдня вони підійшли до Часового Яру. Вони намагаються контролювати дорогу М-03, яка з'єднує Бахмут з Костянтинівкою. Це одна з основних доріг, якою ми постачали туди все необхідне для ведення бойових дій. Зараз ситуація важка. Є ймовірність того, що буде даний наказ залишити це місто. Вести там бойові дії з сильно переважаючою кількістю ворогів немає сенсу - ми просто покладемо життя наших людей, втратимо зброю і техніку. Тому треба відходити далі на захід", - вважає експерт.

Гетьман зазначив, що окупанти рвуться до Костянтинівки, оскільки їм дуже потрібен великий залізничний вузол.

"Між Костянтинівкою і Бахмутом вже побудовано кілька ліній оборони, там знаходяться взводні, ротні опорні пункти, пункти спостереження. Якщо доведеться йти з Бахмута, ми не в поле відійдемо, а на заздалегідь підготовлені позиції, і будемо там тримати оборону... Тому далі, якщо буде ймовірність оточення, навіть оперативного, немає сенсу там залишатися. Але нічого страшного - потім ми це місто повернемо", - вважає він.