Чи вже стався перелам у війні з Росією: Буданов дав чітку відповідь

Кирило Буданов зазначив, що в Росії сплановані серйозні заміни у силовому блоці і за місяць-два ми це побачимо.

Переламу у війні з Росією ще немає, але вже поряд.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю письменнику Сергію Жадану для "Радіо Хартія".

Жадан пригадав Буданову його слова, коли той в інтерв'ю Forbes, використовуючи футбольну аналогію, сказав, що "зараз рахунок (у війні з росіянами – ред.) 1:1 і 70-а хвилина матчу", на що очільник ГУР зауважив, що "ми там і сидимо", на 70-й хвилині.

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"Я тут переходжу в подієвість. Ми там і сидимо ( на 70-й хвилині матчу – ред.). Слава Богу, що перелам у бік ворога не стався. Переламу (у війні – ред.) ще нема, але це все поряд. Ви правильно розумієте. Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них", – сказав головний розвідник країни.

Буданов додав, що в Росії сплановані заміни у силовому блоці і за місяць-два ми це побачимо.

"Стосовно російської сторони можу вам сказати: у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ну, як вони відбудуться, побачимо скоро, не так довго лишилося чекати", – підсумував він.

Раніше Буданов повідомив, коли і чому нинішній наступ армії РФ піде на спад.

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