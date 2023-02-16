Чи є масоване перекидання авіації РФ до кордонів з Україною: оцінка військового експерта

Масованого перекидання бойових літаків й вертольотів Росії до кордонів з Україною, як про це писало The Financial Times, за даними військового експерта Михайла Жирохова, наразі немає.

Про це Жирохов сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Експерт пояснив, що російські військові аеродроми розташовані біля кордонів України й перебувають під постійним моніторингом. Станом на зараз, як він уточнив, нічого не вказує на подібне перебазування авіації.

"Я не знаю, звідки The Financial Times узяла цю інформацію. За моїми власними джерелами інформації, жодного масованого перебазування російської авіації – тактичної авіації, про що вони говорять, – на сьогодні немає. Тому що російських військових аеродромів не так багато, вони розташовані біля кордонів України, перебувають під постійним моніторингом. Є специфічні органи, які цим займаються, скажімо, на повну. Звісно, ця інформація частково секретна, не вся вона призначена для широкого загалу, але там фіксуються навіть поодинокі машини, поодинокі літаки. На цій території РФ є агентурна мережа, яка діє. Але нічого не вказує на таке перебазування", - висловився Михайло Жирохов.

Він зазначив, що не може підтвердити інформацію The Financial Times. Але припустив, що видання може ґрунтуватися на власних джерелах.

Зазначимо, що раніше видання The Financial Times опублікувало матеріал, заявивши, що Росія стягує до кордонів з Україною свою бойову авіацію, можливо, задля підтримки атак по містах України з повітря.

Видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі також повідомило, що Росія стягує до кордонів з Україною авіацію. За оцінками американського чиновника, Росія "очевидно, … готується до якогось типу наступу", звернувши увагу на "масову мобілізацію" та "нагромадження авіаційних засобів" як два основні індикатори.

Натомість міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у Штатах не бачать ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну.

Голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що Росія може готуватися до повітряної битви, тому міжнародні партнери України вважають за необхідне надати Києву засоби ППО, якими можна відбивати можливу атаку росіян.

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