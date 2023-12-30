Чи є масований удар по Україні помстою за "Новочеркаськ": Ігнат дав однозначну відповідь

Юрій Ігнат наголосив, що у ворога удари прописані відповідно за пріоритетністю.

Вчорашній масований удар по Україні з боку російських терористів не був помстою за знищений "Новочеркаськ". Удари планують по пріоритетності.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 30 грудня.

"Розумієте, яка може бути помста? В нас війна фактично два роки скоро. Наша мета - знищувати їх, а їх мета - знищувати нас, як державу в цілому. Удари плануються відповідно до стратегічних й тактичних цілей. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений, чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні", - зазначив він.

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Ігнат наголосив, що удари прописані відповідно за пріоритетністю. Наприклад, сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" прифронтову зону, попри те, що безпілотники здатні "дістати" до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонської області.

"Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись й готуватись до різних викликів", - резюмував речник Повітряних сил.

Наймасованіша атака з повітря

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

Знищення "Новочеркаська": загинули 74 російських моряки

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме – не уточнили.

На знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" біля берегів тимчасово окупованої Феодосії загинули 74 ворожі моряки, ще 27 - отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни зізналися, що здетонувало на кораблі "Новочеркаськ"! Оце так улов

Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення Чорноморського флоту Росії до східної частини моря та Азовського моря. Новий удар по десантному кораблю "Новочеркаськ" ще більше посилить тиск на РФ.

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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