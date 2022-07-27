Чи є можливості у армії росіян йти на Миколаїв та Одесу - військовий експерт

Єдина можливість росіян піти на Миколаїв та Одесу буде лише за умов підписання якоїсь мирної угоди та в разі перепочинку.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, і колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

"Якщо ми зараз підпишемо якісь мирні договори, дамо їм перепочинок, то через кілька місяців, можливо, з весни вони зможуть знову перебудуватися і вдарити – виконати завдання, яке вони напочатку ставили", – сказав експерт.

За його словами, у цю літню кампанію росіяни не мають ні сил, ні можливостей не те, щоб піти на Одесу, а навіть утримати Херсон і весь південь.

"Війна – це математика. Виходячи з фактів, пов'язаних із кількістю техніки, особового складу, логістики перекидання військового комплекту, російські війська не мають можливості не те, щоб піти на Миколаїв та Одесу, а навіть утримати південь України", – зазначив Світан.

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня на Антонівському мосту знову пролунали вибухи. Вони були такими гучними, а спалахи - яскравими, що спочатку здавалося: переправу вщент зруйновано. Але опівдні окупанти поширили відео: міст встояв, щоправда підвозити ним боєприпаси та військову техніку тепер не вдасться.

Пізніше у Мережі з'явилося відео руйнувань переправи після ударів ЗСУ.

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