Чи є на Харківському напрямку збільшення угруповань РФ: що кажуть у ЗСУ

Наразі на Харківському та Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання військ армії РФ не спостерігається.

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині", - наголосив Фітьо.

Він наголошує, що окупанти в Харківській області прагнуть захопити Синьківку, аби перейти до наступу на Куп’янськ. Активність загарбників на цій ділянці фронту спостерігаються ще від початку жовтня 2023-го.

"Росіяни хочуть захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це їхні заяви, це їхні наміри. Але на даному напрямку ми не спостерігаємо якихось серйозних змін", - заявив Фітьо.

Речник Сухопутних військ закликав жителів Харківської області дослухатися до сигналів повітряної тривоги, бо регіон зазнає ракетних атак з Бєлгородській області. Росіяни б'ють ракетами по місту, зокрема, по цивільних об'єктах.

З його слів, на Куп’янському напрямку був певний період затишшя, коли армія РФ накопичувала сили, а зараз відновила наступальні дії. Втім, від початку жовтня успіхів на даному напрямку немає.

"Так, є угруповання (російських військ - Ред.), яке на Куп’янському напрямку намагається атакувати. Лише за минулу добу було відбито на цьому напрямку дві ворожі атаки неподалік Синьківки", - наголосив Володимир Фітьо.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Раніше The Telegraph опублікувало статтю про те, що 15 січня 2024-го Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито окупаційна армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ і прилеглі території.

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