Чи є наразі в Україні підстави для відключення світла за графіками: відповідь експерта

На ситуацію можуть вплинути обстріли з боку ворога.

Наразі в Україні немає підстав для відключення світла за графіками. Вони можуть почати діяти лише у випадку, якщо температура повітря буде нижчою, ніж -10 градусів і триматимуться такою впродовж тижня чи двох.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Тоді не буде можливості застосувати якісь додаткові резерви. І, так, можливе повернення цих графіків", — констатував він.

За прогнозами Укргідрометцентру, у лютому температура повітря буде вищою, становитиме від -3 до +2 градусів. Тож єдиною загрозою у лютому може бути лише чергова російська масова комбінована атака, але не морози.

У більшості регіонів України температура буде переважно позитивною.

"Єдиною загрозою, яка може призвести до відключень є чергова масована комбінована атака РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури та можлива неефективна робота засобів ППО та ПРО", — зауважив експерт.

Інших причин станом на зараз, запевняє він, немає.

Нагадаємо, в "Укренерго" спростували інформацію ЗМІ про потенційні відключення світла через морози. Наразі обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає.

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