Чи є наразі загроза відрізання Покровська від лінії постачання: в ОСУВ "Хортиця" відповіли

Про оточення чи перерізання зараз не йдеться.

Щоб відрізати Покровськ від лінії постачання, окупантам треба зайти водночас з півдня, заходу й півночі. Якщо такі плани в них і є, то вони від них безмежно далекі.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Але саме на південь від міста постійно точаться активна сувора битва. Там понад 50 боєзіткнень за добу", - акцентував

Трегубов наголошує, що на Покровському напрямку зараз зосереджені найбільші зусилля російських військ. Так само і на обороні Покровська зосереджені основні зусилля українських воїнів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська рухаються в обхід великих міст на сході нашої країни, зокрема вони не атакують Покровськ в лоба. Окупанти ріжуть нам сполучення з Дніпропетровською областю. За словами бійців, противник "виходить на удушення".

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