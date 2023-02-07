Чи є окупанти в Бахмуті: лейтенант Нацгвардії розповів про ситуацію в місті

У Бахмуті, на Донецькому напрямку, наразі дуже складна і напружена ситуація. Бої точаться на півдні та півночі міста.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко.

"Найбільш напружено на південних околцях Бахмута: від самого міста до Майорська, Курдюмівки, там, де ворог намагається вийти на трасу Костянтинівка-Бахмут. Кілька днів ми маємо оптимістичні новини: ворогу не вдається це. Він вперся в надійну оборону. Просування його цим напрямком не спостерігається", - сказав Назаренко.

За його словами, так само складна ситуація спостерігається на північному напрямку - між Бахмутом і Соледаром. Там ворог хоче взяти під контроль трасу Бахмут-Слов'янськ, але йому це не вдається. Наразі лінію стабілізовано, а деякі позиції було відбито. На деяких напрямках російських солдатів було відкинуто.

"У самому місті так само напружена ситуація. Ворог намагається нав'язати силам оборони вуличні бої. Бої ведуться зараз на околицях, в приватних секторах, але в центрі міста боїв немає. Нашому батальйону добре відомо, що таке бої у міській забудові. Порівняти ті бої, що були в Сєвєродонецьку або в Рубіжному з тими, які точаться на околицях Бахмута, не доводиться", - сказав заступник командира батальйону "Свобода".

Лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко також розповів, що окупанти не зайшли настільки глибоко, щоб говорити про зустрічний бій в самому місті.

"Такого немає. Якщо ворог каже, що контролює третину міста, то це більше брехня. Якщо брати площу міста, якусь географічну межу, деякі поля, посадки, можливо, десь вони і просунулися за міську лінію, однак у місті, де починаються висотні житлові будинки, там ворога немає. Кожна будівля, кожна вулиця - це фортеця в місті. Сили оборони Бахмута готові відбивати будь-які спроби ворога просунутися. Ворога знищують і на підходах до міста. Всі комунікації перебувають під контролем нашої артилерії. Ворог несе дуже великі втрати", - зазначив Назаренко.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили лобові штурми Бахмута і намагаються атакувати ще на кількох напрямках. Про ситуацію навколо Бахмута Донецької області детально розповів у відеоблозі військовослужбовець ЗСУ із позивним "Киянин". Він наголосив на тому, що Бахмут тримається.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що окупанти намагаються оточити Бахмут.

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