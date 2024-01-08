Чи є ознаки підготовки наступу на Харківщину з боку ворога: військовий експерт дав відповідь

Противник продовжує підсилення своїх угруповань військ "Курськ" і "Бєлгород" визначеними силами й засобами зі складу угруповання військ "Запад", розгорнутих на Куп'янському напрямку.

На Куп'янському напрямку противник намагається зберегти наступальні спроможності свого угруповання військ (УВ) "Запад", проводячи заходи з доукомплектування та відновлення боєздатності своїх передових частин і підрозділів, а також одночасно продовжувати атакувальні / штурмові дії на визначених напрямках.

Про це повідомив у Facebook військовий експерт Костянтин Машовець, коментуючи можливість наступу на Харківщину.

"Зокрема, протягом декількох крайніх діб противник продовжив виведення низки підрозділів 1-го та 15-го мотострілецьких полків (мсп) 2-ї "таманской" мотострілецької дивізії (мсд) у базовий район (Заайдарівка - Новорозсош - Новопсков - Осинове) з метою їхнього доукомплектування", - зазначив він.

Одночасно, за даними експерта, визначені штурмові підрозділи зі складу цих частин продовжують брати участь у наступальних діях північніше села Синьківка та південніше села Вільшана у смузі наступу 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника.

"Командування противника планує до 16-го січня завершити переміщення до 5000 в/сл до базового району 2-ї мсд для поповнення її частин і підрозділів (переважно з полігонів і навчально-тренувальних центрів, розташованих у Курській області, зокрема зі складу 346-го мотострілецького полку мобілізаційного резерву/мсп МР", - повідомив він.

Також, за словами експерта, противник продовжує підсилення своїх угруповань військ (УВ) "Курськ" і "Бєлгород" визначеними силами та засобами зі складу УВ "Запад", розгорнутих на Куп'янському напрямку. Передусім це стосується частин і з'єднань 11-го армійського корпусу (АК), які переміщуються до Бєлгородської та Курської областей, а саме підрозділів 18-ї мотострілецької дивізі (її 11-го танкового полку/тп та 79-го мсп), а також одного батальйону та гаубичної батареї 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) цього АК.

"Очевидно, противник таки "потягнув" на Харьківський і Сумський напрямки частину своїх сил і засобів на додаток до тих, що вже там розгорнуті... Йдеться винятково про роти, батальйони, батареї... не більше. Цей "двіж" розпочався ще 4-5 січня... І цілком може бути елементом так званої "оперативної гри". Але зробити якісь чіткі висновки щодо змісту цього "хитрАВА плАну", який, очевидно, реалізовує командування УВ "Запад", можна буде лише через якийсь час... коли ці малозрозумілі маневри закінчаться... і більш-менш стане зрозумілим обсяг тих сил і засобів, які противник перемістить у склад УВ "Курск" і "Бєлгород", - пише експерт.

Бо, на даний момент, за словами Машовця, все це скидається, м'яко кажучи, на якесь "ідіотство". Поєднання цих двох заходів - переміщення до 5-ти тисяч "тушок" з полігонів Курської області на північ окупованої Луганської області "для поповнення" й одночасне переміщення звідти ж у зворотному напрямку (до тієї ж самої Курської області) частин і підрозділів 11-го АК видається, навіть з точки зору логіки та адекватності, не зовсім доцільним.

"Кого й у чому хоче переконати російське командування таким "незамысловатым" способом, доводиться тільки здогадуватись..." - підсумовує експерт.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

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