Чи є перспектива припинення боїв в Україні найближчими місяцями: у Білому домі оцінили ймовірність

В адміністрації Джо Байдена поки не бачать ознаків, які б свідчили про припинення бойових дій найближчими місяцями. У Білому домі зауважили, що бої стали навпаки ще більш активнішими.

Про це сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю, 6 січня.

Також читайте Скільки ракет залишилося в Росії: Резніков опублікував свіжу статистику

"Ми не очікували, що бої припиняться взимку. Насправді в деяких місцях вони стали ще жорстокішими, зокрема на Донбасі", - сказав Кірбі.



Спікер Ради нацбезпеки США вкотре висловив захоплення українськими військовими, які щодня вражають стійкістю та обороною країни. А також, за його словами, українська армія інноваційно використовує західне озброєння, що також приємно шокує.



"Вони ніколи не припиняють дивувати і вражати своєю здатністю адаптуватися до викликів, з якими зустрічаються в режимі реального часу. І вони дуже щирі з усіма партнерами, у томому числі США, з приводу своїх потреб", - додав Кірбі.

США оголосили прекордний пакет військової допомоги для України

У п'ятницю, 6 січня, США оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні у розмірі на 3 млрд доларів. До нього, окрім БМП Bradley, які ЗСУ отримають вперше, увійдуть самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що такий потужний пакет оборонної допомоги став конкретним результатом недавнього візиту до Вашингтона і проведених там переговорів.

США виділили рекордний пакет допомоги Україні: що він містить

Читайте також: