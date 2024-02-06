Чи є потреба у примусовій мобілізації: боєць бригади "Азов" Банкай дав відповідь

Примусова мобілізація потрібна, бо військові "закінчуються", а 300-ті" можуть дуже довго не повертатися у стрій. Хоча в ідеалі потрібна все ж не примусова мобілізація, а популяризація армії.

Про це заявив боєць бригади "Азов" з позивним "Банкай" в інтерв'ю "Громадському".

"Я вважаю, що якщо людина вмотивована, якщо говорити за "Азов"... тут не потрібні люди, яких загнали з-під палки. Він не буде корисний, він не буде ефективний... Примусова мобілізація – чи потрібна вона? Я думаю, так, бо ми закінчуємося, "300-ті" можуть дуже довго не повертатися в стрій... Має хтось приходити, але я би хотів, щоб це якось була не те, щоб примусова мобілізація, а щоб довести до людей популяризацію армії... Прийди хоч не на штурмовика, не на піхоту, не на розвідку, прийди просто до лав Збройних сил, Національної гвардії як фахівець своєї сфери. Ти будеш корисним, ти не будеш поза цих подій", – зазначив він.

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Банкай вважає, що примусова мобілізація доречна лише у критичній ситуації.

"Я за те, щоб все-таки не було примусової мобілізації, але якщо вже буде якась критична ситуація, то, мабуть, вона потрібна", – резюмував воїн.

Нагадаємо, новий мобілізаційний законопроєкт вже 7 лютого може пройти перше читання у Верховній Раді. Проте, як вважає заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв, "питань" до документа залишається ще багато.

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