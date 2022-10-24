Чи є рукоприкладство і дідівщина в українському війську: пояснення головного сержанта ЗСУ

Українська армія повністю позбулася такого негативного явища як дідівщина.

Про це заявив головний сержант Збройних сил України Олександр Косинський в інтерв'ю "Апострофу".

"Те, що раніше називалося дідівщиною, внаслідок формування професійних збройних сил було повністю викоренено з наших колективів. Можливі залишкові прояви тієї старої негативної культури у вигляді деяких традицій. Іноді строковика-дембеля з розшитим камуфляжем табуреткою виштовхують за ворота КПП. Це, скажімо так, уривки культури, носіями якої є військовослужбовці, які служили в Радянському Союзі чи у 1990-х. Вони теж згасають потихеньку", – каже Косинський.

Він наголосив, що рукоприкладство вже відсутнє у ЗСУ.

"Я не служив у Радянському Союзі, я служив у 1990-х. У 1998 році я потрапив на строкову службу, так у нас ці рудименти Радянського Союзу ще залишалися. Я теж став сержантом, не проходячи якихось курсів. Я був строковиком, і в цих жорстких умовах дідівщини я виявив свої певні якості та характеристики. Командир мене помітив, запропонував, мене поставили на посаду. Я – сержант, відібраний природним шляхом", – зазначив Косинський.

Нагадаємо, що у лютому, ще до повномасштабного вторгнення РФ, на Банковій мітингували рідні строковиків, які загинули на службі. Родичі були переконані, що їхніх дітей в частинах або довели до суїцидів, або вбили.

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