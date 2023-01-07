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Чи є шанс, що Німеччина надасть танки Leopard: відповідь посла України у Берліні

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи є шанс, що Німеччина надасть танки Leopard: відповідь посла України у Берліні

Фото: Pexels

Посол України подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard.

У Німеччині розуміють, що їхня зброя рятує життя українців, а тому є сподівання, що ця держава передасть Україні свої бойові танки. 

Про це сказав посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю Wirtschafts Woche.

Макеєв зазначив, що в Німеччини є розуміння того, що їхня зброя рятує життя українців. Український посол додав, що рішення Німеччини про передачу Україні БМП сприяла громадська думка у цій державі. Посол України подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати". Він додав, що все ж сподівається, що Німеччина передасть Україні танки. 

"Я оптиміст. Після майже року від початку цього великого російського вторгнення багато людей у ​​Німеччині нарешті зрозуміли, що ця війна - про існування України та про мир у всій Європі. Мені також приємно, що все більше людей говорять про те, що Україну потрібно підтримувати, поки моя країна не виграє цю війну і не буде боротися за мир у Європі від імені всіх європейців. Це багатообіцяюча відправна точка для урядових рішень - також щодо постачання Leopard", - додав дипломат.

Нагадаємо, у січні 2023 року в федеральному уряді Німеччини повідомили, що держава передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
155
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