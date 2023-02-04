Чи є у росіян можливості для широкомасштабного наступу зразка 24 лютого: відповідь експерта

За словами Вадима Денисенка, протягом останнього тижня ми фіксуємо збільшення кількості інформаційно-психологічних операцій росіян, де вони закидують найрізноманітніші плани.

Станом на зараз можливості широкомасштабного наступу зразка 24 лютого Росія не має.

Про це повідомив директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про широкомасштабний наступ в межах того, що було 24 лютого, то станом на зараз, судячи з усього, у росіян просто немає сил і немає можливості це зробити. Хоча протягом останнього тижня ми фіксуємо збільшення кількості інформаційно-психологічних операцій росіян, де вони закидують найрізноманітніші плани. Станом на зараз можливості широкомасштабного наступу зразка 24 лютого Росія не має", - сказав експерт.

Денисенко також зазначив, що вірогідність наступу з території Білорусі з півночі поки що теж виглядає низькою.

"Ми повинні розуміти, що для того, щоб створити ударний кулак, потрібно приблизно в районі одного місяця. Тому це неможливо зробити за один день, і навіть за тиждень. Тому якщо почнеться накопичення військ, техніки, боєприпасів на території Білорусі, це все одно ми побачимо", - сказав він.

Експерт зауважив, що наступ росіян по суті вже почався - подібні спроби є на території Донеччини.

"Очевидно, що треба ще дивитися на Луганщину і, можливо, треба буде дивитися на південь України, перш за все, це напрямок в сторону Запоріжжя і Павлограда", - резюмував Вадим Денисенко.

Нагадаємо, військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що Росія вже заводить мотострілецьку дивізію на територію України. Це може свідчити про початок великої наступальної операції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що великий наступ" очільника Кремля Путіна провалиться, як і попередній.

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