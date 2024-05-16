Чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині: командувач НАТО дав відповідь

Крістофер Каволі зазначив, що найближчим часом очікується серйозне покращення ситуації з боєприпасами в Україні.

У Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області.

Про це заявив верховний головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі, виступаючи після зустрічі у Брюсселі, передає Sky News.

Каволі упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції в північно-східному регіоні, де Росія почала несподіваний новий наступ майже тиждень тому.

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Головний військовий командувач НАТО також зазначив, що найближчим часом очікується "серйозне покращення" ситуації з боєприпасами в Україні.

Крістофер Каволі визнав складну ситуацію для ЗСУ, заявивши, що затримка постачань зброї призвела до негативних наслідків.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.