Чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині: командувач НАТО дав відповідь

Крістофер Каволі зазначив, що найближчим часом очікується серйозне покращення ситуації з боєприпасами в Україні.
У Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області.
Про це заявив верховний головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі, виступаючи після зустрічі у Брюсселі, передає Sky News.
Каволі упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції в північно-східному регіоні, де Росія почала несподіваний новий наступ майже тиждень тому.
Головний військовий командувач НАТО також зазначив, що найближчим часом очікується "серйозне покращення" ситуації з боєприпасами в Україні.
Крістофер Каволі визнав складну ситуацію для ЗСУ, заявивши, що затримка постачань зброї призвела до негативних наслідків.
Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.
Читайте провідні новини дня: