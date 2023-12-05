Чи є у України ризики залишитися без військової допомоги від США: Коваленко пояснив

За його словами, ризики залишитися без американської допомоги у нашої держави є.

США - партнер номер один у постачанні озброєння. Але є і європейські країни, які допомагають українським військовим.

Про це в єдиному телемарафоні розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як пояснив Коваленко, ризики залишитися без американської допомоги є. В першу чергу мова йде про американські зразки. Проте допомогу ми отримуємо і з європейських країн.

"Ми говоримо в першу чергу про американські зразки, це перший момент, бо в нас є постачальники зброї з Європейського союзу і не тільки... Це позначилося б безумовно, тому що США є нашим партнером номер один з постачання озброєння. І до того воно не дуже швидко йшло і задовольнялися не усі потреби, а якщо воно припиниться, то звісно ж ситуація буде не найкраща", - зазначив Олександр Коваленко.

За його словами, Україна для США - це такий самий геополітично важливий партнер, як, наприклад, Ізраїль та Тайвань.

“До речі, наш проєкт з пакетами допомоги Україні знаходиться в одному проєкті разом з Ізраїлем та Тайванем. Отже відмовляючи в допомозі Україні - відмовляють в допомозі Ізраїлю та Тайваню. Чи це правильний геополітичний крок? Ні. Це державний інтерес США допомагати цим країнам. Отже жодна особистість (Трамп чи хтось інший) – вони не підуть проти державних інтересів. Вони можуть маніпулювати, грати, передвиборча лихоманка і все таке інше. Але саме нашкодити державі – це злочин", - пояснив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що українські військові отримали від США лише 31 танк M1 Abrams у той час, як на американських складах перебувають понад 6 тисяч таких машин.

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